Feu de la St Jean Waldhambach Waldhambach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Waldhambach

Feu de la St Jean Waldhambach, 25 juin 2022, Waldhambach. Feu de la St Jean

Waldhambach Bas-Rhin

2022-06-25 – 2022-06-25 Waldhambach

Bas-Rhin Waldhambach Feu de la Saint-Jean organisé par le club sportif de Waldhambach le 25 juin dans la salle des fêtes à partir de 19h.

Au programme:

– Coquelet à la broche/Grillades/Frites pour vous restaurer

– Animé par les Domino’s +33 6 75 06 98 79 Feu de la Saint-Jean organisé par le club sportif de Waldhambach le 25 juin dans la salle des fêtes à partir de 19h.

Au programme:

– Coquelet à la broche/Grillades/Frites pour vous restaurer

– Animé par les Domino’s Waldhambach

dernière mise à jour : 2022-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Waldhambach Other Lieu Waldhambach Adresse Waldhambach Bas-Rhin Ville Waldhambach lieuville Waldhambach Departement Bas-Rhin

Waldhambach Waldhambach Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/waldhambach/

Feu de la St Jean Waldhambach 2022-06-25 was last modified: by Feu de la St Jean Waldhambach Waldhambach 25 juin 2022 Waldhambach, Bas-Rhin

Waldhambach Bas-Rhin