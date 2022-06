Feu de la St Jean Sarroux – Saint Julien Sarroux – Saint Julien Sarroux - Saint JulienSarroux - Saint Julien Catégories d’évènement: 19110

Sarroux - Saint Julien

Feu de la St Jean Sarroux – Saint Julien Sarroux – Saint Julien, 18 juin 2022, Sarroux - Saint JulienSarroux - Saint Julien. Feu de la St Jean Site de Saint-Nazaire Sarroux – Saint Julien Sarroux – Saint Julien

2022-06-18 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-18

Sarroux – Saint Julien 19110 Site de Saint-Nazaire Sarroux – Saint Julien 19110 Sarroux – Saint Julien Site de St Nazaire, à partir de 19h30

Repas champêtre : salade de riz, Méchoui, flageolet, St Nectaire, Salade de fruits Le Comité d’animation de St Julien près Bort vous invite au feu de la Saint-Jean; en soirée repas champêtre puis feu de la St-Jean et bal disco. Site de St Nazaire, à partir de 19h30

Repas champêtre : salade de riz, Méchoui, flageolet, St Nectaire, Salade de fruits Site de Saint-Nazaire Sarroux – Saint Julien Sarroux – Saint Julien

dernière mise à jour : 2022-04-11 par OT Haute-Corrèze Bureau de Bort Les Orgues

Détails Catégories d’évènement: 19110, Sarroux - Saint Julien Autres Lieu Sarroux - Saint Julien Sarroux - Saint Julien Adresse Site de Saint-Nazaire Ville Sarroux - Saint JulienSarroux - Saint Julien lieuville Site de Saint-Nazaire Sarroux - Saint Julien Sarroux - Saint Julien Departement 19110

Sarroux - Saint Julien Sarroux - Saint Julien Sarroux - Saint JulienSarroux - Saint Julien 19110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarroux-saint-juliensarroux-saint-julien/

Feu de la St Jean Sarroux – Saint Julien Sarroux – Saint Julien 2022-06-18 was last modified: by Feu de la St Jean Sarroux – Saint Julien Sarroux – Saint Julien Sarroux - Saint Julien Sarroux - Saint Julien 18 juin 2022 19110 Sarroux - Saint Julien

Sarroux - Saint JulienSarroux - Saint Julien 19110