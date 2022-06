Feu de la St Jean Sainte-Anne-Saint-Priest Sainte-Anne-Saint-Priest Catégories d’évènement: 87120

Sainte-Anne-Saint-Priest

Feu de la St Jean Sainte-Anne-Saint-Priest, 18 juin 2022, Sainte-Anne-Saint-Priest.

2022-06-18 – 2022-06-18

Le Bourg Sainte-Anne-Saint-Priest 87120 Sainte-Anne-Saint-Priest Rdv à partir de 19h, en face de la Mairie. Gratuit, repas payant. Rens : 06 15 52 20 82 Les habitants de Ste Anne ont conservé la tradition du feu de la St Jean qui est allumé chaque St Jean en soirée. Animation et repas. Rdv à partir de 19h, en face de la Mairie. Gratuit, repas payant. Rens : 06 15 52 20 82 Le Bourg Sainte-Anne-Saint-Priest

