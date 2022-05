Feu de la St Jean Bischwihr Bischwihr Catégories d’évènement: Bischwihr

Haut-Rhin

Feu de la St Jean Bischwihr, 18 juin 2022, Bischwihr.

2022-06-18 19:30:00 – 2022-06-18 23:59:00

Bischwihr Haut-Rhin

Crémation d'un grand bûcher à thème suivi d'un feu d'artifice à 23.00 heures. Bal champêtre avec DJ de renom. Petite restauration et buvette.

+33 6 84 81 90 26

