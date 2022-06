Feu de la St Jean

Feu de la St Jean, 25 juin 2022, . Feu de la St Jean

2022-06-25 – 2022-06-25 L’association Waschthalda Esala, crée par des jeunes de la Vallée Noble, des classes 2000 à 2003, vous invite a célébrer le traditionnel feu de la Saint Jean. Au programme ? Musique, petite restauration, et ambiance festive. L’association Waschthalda Esala, crée par des jeunes de la Vallée Noble, des classes 2000 à 2003, vous invite a célébrer le traditionnel feu de la Saint Jean. Au programme ? Musique, petite restauration, et ambiance festive. L’association Waschthalda Esala, crée par des jeunes de la Vallée Noble, des classes 2000 à 2003, vous invite a célébrer le traditionnel feu de la Saint Jean. Au programme ? Musique, petite restauration, et ambiance festive. dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville