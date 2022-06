FEU DE LA SAINT JEAN Plouguiel Catégories d’évènement: 22220

Plouguiel

FEU DE LA SAINT JEAN, 25 juin 2022 17:00, Plouguiel. Avis à la population!!!! Plouguiel s’enflamme ! Le Samedi 25 juin à Plouguiel redécouvrez le traditionnel Feu de la Saint Jean dans le site exceptionnel de l’anse Saint François ! Les bénévoles de l’association Abadenn Priel sont tous mobilisés pour vous faire passer un moment inoubliable. En fin d’après midi, à partir de 17h venez vous essayer sur le parquet à danser dressé pour l’occasion à la danse Bretonne et en compagnie des Hirondelles du Trégor! et du célèbre couple de sonneurs Launay-Savidan! A 21H, le groupe Bord’all chant de mer et de marins enflammera la soirée en tirant des bordées de chansons avant l’embrasement du Tantad de la Saint Jean vers 22H30 (avec une surprise!!!). Salon de thé, buvette et restauration de 17h à 23h30 permettront aux assoiffés et aux affamés d’étancher leurs carcasses! Mille sabords! qu’on se le dise le 25 juin Plouguiel s’enflamme! Allez amis, flibustiers de tous poils tu partages l’info et tu viens….ce sera chouette!

Détails Heure : 17:00 - 23:30 Catégories d’évènement: 22220, Plouguiel Site : https://www.facebook.com/abadenn.priel/ Autres Lieu anse Saint François Adresse chemin du vieux couvent Ville Plouguiel Organisateur Abadenn Priel Tarif gratuit Departement 22

anse Saint François Plouguiel 22 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguiel/

FEU DE LA SAINT JEAN 2022-06-25 was last modified: by FEU DE LA SAINT JEAN anse Saint François 25 juin 2022 17:00

Plouguiel 22