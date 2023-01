Feu de la Saint-Jean Vergt-de-Biron Vergt-de-Biron Catégories d’Évènement: Dordogne

Feu de la Saint-Jean Vergt-de-Biron, 24 juin 2023, Vergt-de-Biron . Feu de la Saint-Jean Bertis Vergt-de-Biron Dordogne

2023-06-24 – 2023-06-24 Vergt-de-Biron

Dordogne Venez partager un moment convivial, festif et chaleureux en famille ou entre amis, dans le charmant village de Vergt de Biron, au lieu-dit Bertis.

Horaires et autres informations à venir. pixabay

