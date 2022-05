FEU DE LA SAINT-JEAN – TOTAL FESTUM

FEU DE LA SAINT-JEAN – TOTAL FESTUM, 23 juin 2022, . FEU DE LA SAINT-JEAN – TOTAL FESTUM

2022-06-23 – 2022-06-23 Une soirée festive avec le Feu de la Saint-Jean – Total Festum dans la cour du Château de Puisserguier le Jeudi 23 Juin. Au programme :

– 19h : Baléti Les Sulfateurs Occitans avec Petite restauration

– 21h : Défilé avec torches du Pélican vers le Millénaire

