Feu de la Saint Jean Sausset-les-Pins, 23 juin 2022, Sausset-les-Pins.

Feu de la Saint Jean Sausset-les-Pins

2022-06-23 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-23 23:00:00 23:00:00

Sausset-les-Pins 13960

20h rendez-vous au élèves, 20h30 rendez-vous au public devant la salle des arts, 20h45/21h15 danses et chants présentés par le groupe folklorique Lou Fanau et les élèves de classe de CM2, 21h20 arrivée de la flamme par Courir à Sausset et dépôt de la flamme. 21h25 discours de la présidente de Lou Fanau en provençal, suivi du discours de Monsieur le Maire.

21h45 départ du cortège, traverse des pêcheurs, môle du port, quai du port, arrivée au parking des girelles.

22h15 le feu est annulé, après les trois tours symboliques et la bénédiction du bûcher expiatoire, c’est le spectaculaire embrasement qui s’éteint au rythme des danses rituelles et autres superstitions festives.

Ce grand moment de la tradition provençale s’achève au milieu de la nuit aux accents folkloriques et aux danses de la troupe locale.

Des centaines de torches confectionnées et la distribution des couronnes de blé et fagots de bois à accrocher, la longue et joyeuse procession de 500 pèlerins s’ébroue de la salle des arts au parking des girelles aux rythmes musicaux de Lou Fanau.

La fête de la Saint-Jean commence quelques jours avant l’événement au Mont Canigou, d’où est acheminée la flamme de la tradition par des relayeurs.

tourisme@saussetlespins.fr +33 4 42 45 60 65

20h rendez-vous au élèves, 20h30 rendez-vous au public devant la salle des arts, 20h45/21h15 danses et chants présentés par le groupe folklorique Lou Fanau et les élèves de classe de CM2, 21h20 arrivée de la flamme par Courir à Sausset et dépôt de la flamme. 21h25 discours de la présidente de Lou Fanau en provençal, suivi du discours de Monsieur le Maire.

21h45 départ du cortège, traverse des pêcheurs, môle du port, quai du port, arrivée au parking des girelles.

22h15 le feu est annulé, après les trois tours symboliques et la bénédiction du bûcher expiatoire, c’est le spectaculaire embrasement qui s’éteint au rythme des danses rituelles et autres superstitions festives.

Ce grand moment de la tradition provençale s’achève au milieu de la nuit aux accents folkloriques et aux danses de la troupe locale.

Des centaines de torches confectionnées et la distribution des couronnes de blé et fagots de bois à accrocher, la longue et joyeuse procession de 500 pèlerins s’ébroue de la salle des arts au parking des girelles aux rythmes musicaux de Lou Fanau.

Sausset-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-05-17 par