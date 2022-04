Feu de la Saint Jean Saint-Laurent-en-Brionnais Saint-Laurent-en-Brionnais Catégories d’évènement: 71800

Saint-Laurent-en-Brionnais

Feu de la Saint Jean Saint-Laurent-en-Brionnais, 18 juin 2022, Saint-Laurent-en-Brionnais.

2022-06-18 19:00:00 – 2022-06-18

Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saint-Laurent-en-Brionnais EUR Venez célébrer le solstice d’été ! 19h : Apéro & repas froid

18h30 : Visite guidée de l’église

22h : Allumage du bûcher Repas à 12 € à réserver et régler avant le 10 juin auprès de Henri GAILLARD : 83 route de St Christophe – 03 85 28 08 82 ou de Suzanne AUGAGNEUR : 7 route de Corson – 03 85 28 06 08

