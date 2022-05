Feu de la Saint Jean Saint-Germer-de-Fly, 25 juin 2022, Saint-Germer-de-Fly.

Feu de la Saint Jean Saint-Germer-de-Fly

2022-06-25 – 2022-06-25

Saint-Germer-de-Fly 60850 Saint-Germer-de-Fly

Le comité des fêtes et la commune de Saint Germer de Fly organisent le feu de Saint Jean.

Au programme : repas champêtre, Spectacle TRIO STARS de variétés avec Eddy Parker et ses danseuses ( reprise des chansons de Claude François, Johnny Halliday et Michel Sardou ) et l’embrasement de la pyramide.

Le comité des fêtes et la commune de Saint Germer de Fly organisent le feu de Saint Jean.

Au programme : repas champêtre, Spectacle TRIO STARS de variétés avec Eddy Parker et ses danseuses ( reprise des chansons de Claude François, Johnny Halliday et Michel Sardou ) et l’embrasement de la pyramide.

mairie-st-germer@wanadoo.fr +33 3 44 82 50 15

Le comité des fêtes et la commune de Saint Germer de Fly organisent le feu de Saint Jean.

Au programme : repas champêtre, Spectacle TRIO STARS de variétés avec Eddy Parker et ses danseuses ( reprise des chansons de Claude François, Johnny Halliday et Michel Sardou ) et l’embrasement de la pyramide.

Saint-Germer-de-Fly

dernière mise à jour : 2022-05-25 par