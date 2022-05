Feu de la Saint-Jean Place Pierre Fabre,Castres (81), 28 juin 2022, .

Feu de la Saint-Jean

Place Pierre Fabre, Castres (81), le mardi 28 juin à 18:00

***Le feu de la Saint-Jean le 2******8*** ***juin 2022, en soirée, place Pierre Fabre (en cas de mauvais temps, repli au Hall 3000 du Parc des Expositions)*** Cette grande fête occitane, très appréciée des Castrais, s’articulera autour de la tradition campanaire du carillon de Notre-Dame-de-la-Platé, des instruments traditionnels, des musiques, des danses et des chants de notre région. La ***craba***, grande cornemuse de la Montagne Noire, et le ***graile***, hautbois des Monts de Lacaune et du Sidobre, seront mis à l’honneur lors du marché et au pied de l’église de la Platé. Il y aura un concert de chants avec ***Cant’Azalais***, notre atelier vocal occitan, dirigé par Marc Maruéjouls, enseignant en musique au *Conservatoire de Musique et Danse du Tarn*. Enfin, le feu aura lieu à la tombée de la nuit, l’occasion de retrouver ***craba*** et ***grailes*** pour une joyeuse farandole. Il sera précédé et suivi d’un bal traditionnel. Le déroulement sera le suivant : – 18h00 : Concert/bal avec Jean-Pierre Carme qui fera sonner les 36 cloches du carillon (en partenariat avec l’association *Vie du Carillon en Pays* *Tarnais**)* et ***Los d’Endacòm****.* – 18h30 : Retour en musique sur la place Pierre Fabre. – 18h45/20h00 : Animation du Marché des Producteurs avec un collectif composé d’une dizaine de musiciens originaires du Tarn, qui vous feront découvrir leur répertoire issu de la région tarnaise. – 20h30/21h15 : Concert de chants traditionnels occitans avec ***Cant’Azalais***, l’ensemble vocal occitan de notre association (en partenariat avec le *Conservatoire de Musique et Danse du Tarn**).* – 21h15/22h00 : Bal occitan gratuit avec ***Bouilleurs de Sons***. *-* 22h00/22h30 : Feu de la Saint-Jean***.*** – 22h30/23h30 : Suite du bal. *source : événement [Feu de la Saint-Jean](https://agendatrad.org/e/36445) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

avec Bouilleur de Sons, Buffarels, Cant’Azalais et Jean-Pierre CARME

