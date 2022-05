Feu de la Saint-Jean Ouistreham, 24 juin 2022, Ouistreham.

Feu de la Saint-Jean Place Albert-Lemarignier Bourg Ouistreham

2022-06-24 – 2022-06-24 Place Albert-Lemarignier Bourg

Ouistreham Calvados

Pour fêter le début de l’été et sa plus longue journée, le centre du bourg s’embrasera d’un feu à la coutume de la Saint Jean. nFête conviviale et familiale, vous serez amené à danser autour du feu sur les sons de DJ Phil.

info@ville-ouistreham.fr +33 2 31 97 73 25

dernière mise à jour : 2022-05-14 par