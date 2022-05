Feu de la Saint Jean Le Perget, 24 juin 2022, Colomiers.

Feu de la Saint Jean

Le Perget, le vendredi 24 juin à 14:00

Cette année le feu de la Saint Jean prend des airs de balades ————————————————————- **Feu de la Saint Jean** ———————— **Vendredi 24 juin** Cette année le feu de la Saint Jean prend des airs de balades, nous remonterons le temps à travers l’histoire de ce feu qui nous fascine. En effet, en lien avec L’Université Populaire, le feu sera mis à l’honneur à travers les différentes époques : son histoire avec la conférence, médiévale avec le spectacle proposé par la Cie les Vagabondes, guinguette années 50 avec les Mademoiselles. Venez redécouvrir les jeux traditionnels, laissez-vous émerveiller par les différentes animations que vous pourrez faire en famille, vous mesurer au jeu colin-maillard, aux exploits d’une course en sac ou du tir à la corde, … Un héritage et savoir-faire traditionnel qui s’illustre aussi à travers la richesse de la programmation et le plaisir de partager une soirée réunis autour du feu. **14h conférence** avec l’intervention de Valentin El Sayed « l’histoire du feu dans le monde, son rôle dans les différents pays, l’approche interculturelle de la perception du feu » **15h** construction du bucher avec la participation de l’association Battage à l’ancienne **Dès 18h** animations : jeux en bois, course en sac, tir à l’arc, tir à la corde… de nombreuses animations à partager en famille **19h** : Inauguration en musique autour des années 50 et ambiance guinguette avec les Mademoiselles **20h -21h pique-nique (restauration possible sur place)** A la tombée de la nuit, début de la danse des flammes : déambulation à la torche, mise à feu du bûcher, suivi d’un spectacle pyrotechnique et surprise sur le lac pour clôturer la soirée. ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/5/3/csm_Ignescence-5_-_Cie_Les_Vaguabondes_35bf26fc47.jpg) ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/1/5/csm_Ignescence-2_-_Cie_Les_Vaguabondes_a2122373bb.jpg) **Détails sur le lieu**: Le Perget

Le Perget Le Perget Colomiers Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T14:00:00 2022-06-24T23:30:00