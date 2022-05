Feu de la Saint-Jean Kruth Kruth Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kruth

Feu de la Saint-Jean Kruth, 25 juin 2022, Kruth. Feu de la Saint-Jean Kruth

2022-06-25 19:00:00 – 2022-06-25

Kruth Haut-Rhin Kruth 0 EUR Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean. Ambiance conviviale garantie ! nVenez quand bon vous semble, 3 bûchers seront allumés du petit au plus grand à 21h, 22h et 23h environ. Feu d’artifice avant le grand bûcher. Venez quand bon vous semble, 3 bûchers seront allumés du petit au plus grand à 21h, 22h et 23h environ. nFeu d’artifice avant le grand bûcher. +33 3 89 82 28 21 Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean. Ambiance conviviale garantie ! nVenez quand bon vous semble, 3 bûchers seront allumés du petit au plus grand à 21h, 22h et 23h environ. Feu d’artifice avant le grand bûcher. Kruth

dernière mise à jour : 2022-05-13 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kruth Autres Lieu Kruth Adresse Ville Kruth lieuville Kruth Departement Haut-Rhin

Kruth Kruth Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kruth/

Feu de la Saint-Jean Kruth 2022-06-25 was last modified: by Feu de la Saint-Jean Kruth Kruth 25 juin 2022 Haut-Rhin Kruth

Kruth Haut-Rhin