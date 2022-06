Feu de la Saint Jean Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fontvieille

Feu de la Saint Jean Fontvieille, 25 juin 2022, Fontvieille. Feu de la Saint Jean

Centre ville Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille Bouches-du-Rhône Cours Hyacinthe Bellon Centre ville

2022-06-25 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-25 23:00:00 23:00:00

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville

Fontvieille

Bouches-du-Rhône Découvrez le programme de la Feu de la Saint Jean

18h30: Messe en provençale à la Chapelle Saint-Jean puis danses folklorique devant la Chapelle

21h: Départ du Défilé Traditionnelle – départ au Bureau d’Information Touristique de Fontvieille vers l’Allée des pins, Cours Bellon, la rue du Lion, la rue Honoré Coudière, place Fernand Arnaud

22h: Allumage du Feu sur la place Fernand Arnaud



Organisée par l’Association Saint Jean et en présence des groupes Étoile de l’Avenir et l’École des traditions de Beaucaire. Feu de la Saint Jean – Chapelle de Saint Jean et centre ville fontvieille@alpillesenprovence.com +33 4 90 54 67 49 Découvrez le programme de la Feu de la Saint Jean

18h30: Messe en provençale à la Chapelle Saint-Jean puis danses folklorique devant la Chapelle

21h: Départ du Défilé Traditionnelle – départ au Bureau d’Information Touristique de Fontvieille vers l’Allée des pins, Cours Bellon, la rue du Lion, la rue Honoré Coudière, place Fernand Arnaud

22h: Allumage du Feu sur la place Fernand Arnaud



Organisée par l’Association Saint Jean et en présence des groupes Étoile de l’Avenir et l’École des traditions de Beaucaire. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille

dernière mise à jour : 2022-06-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fontvieille Other Lieu Fontvieille Adresse Fontvieille Bouches-du-Rhône Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Ville Fontvieille lieuville Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Departement Bouches-du-Rhône

Fontvieille Fontvieille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontvieille/

Feu de la Saint Jean Fontvieille 2022-06-25 was last modified: by Feu de la Saint Jean Fontvieille Fontvieille 25 juin 2022 Centre ville Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille Bouches-du-Rhône

Fontvieille Bouches-du-Rhône