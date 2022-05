Feu de la Saint-Jean et feu d’artifice Saint-Évarzec Saint-Évarzec Catégories d’évènement: Finistère

Feu de la Saint-Jean et feu d’artifice Saint-Évarzec, 2 juillet 2022, Saint-Évarzec. Feu de la Saint-Jean et feu d’artifice Esplanade maison communale 4 Rue de Mon Enfance Saint-Évarzec

2022-07-02 – 2022-07-02 Esplanade maison communale 4 Rue de Mon Enfance

Saint-Évarzec Finistère Organisé par les Foulées Varzécoises C’est jour de fête sur l’esplanade de la Maison Communale à l’occasion de la soirée de la Saint-Jean avec un grand FEST-NOZ. Cochon grillé à 19h30 nAnimation musicale : groupe Ruz Reor et feu d’artifice à 23h30. +33 6 89 85 81 92 http://www.foulees-varzecoises.fr/ Organisé par les Foulées Varzécoises C’est jour de fête sur l’esplanade de la Maison Communale à l’occasion de la soirée de la Saint-Jean avec un grand FEST-NOZ. Cochon grillé à 19h30 nAnimation musicale : groupe Ruz Reor et feu d’artifice à 23h30. Esplanade maison communale 4 Rue de Mon Enfance Saint-Évarzec

