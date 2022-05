Feu de la Saint-Jean et fête de la musique Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

Feu de la Saint-Jean et fête de la musique Eu, 18 juin 2022, Eu. Feu de la Saint-Jean et fête de la musique Eu

2022-06-18 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-18 00:00:00 00:00:00

Eu Seine-Maritime Fête de la musique et feu de la Saint-Jean. FETE DE LA MUSIQUE :

1ère partie : groupe Hary Cover

2ème partie : Golden Boys FEU DE LA SAINT-JEAN :

Allumage du feu de la Saint-Jean à 23h. Restauration, et buvette sur place. Fête de la musique et feu de la Saint-Jean. FETE DE LA MUSIQUE :

1ère partie : groupe Hary Cover

2ème partie : Golden Boys FEU DE LA SAINT-JEAN :

Allumage du feu de la Saint-Jean à 23h. Restauration, et buvette sur place. +33 2 35 86 44 00 Fête de la musique et feu de la Saint-Jean. FETE DE LA MUSIQUE :

1ère partie : groupe Hary Cover

2ème partie : Golden Boys FEU DE LA SAINT-JEAN :

Allumage du feu de la Saint-Jean à 23h. Restauration, et buvette sur place. Eu

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Autres Lieu Eu Adresse Ville Eu lieuville Eu Departement Seine-Maritime

Eu Eu Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eu/

Feu de la Saint-Jean et fête de la musique Eu 2022-06-18 was last modified: by Feu de la Saint-Jean et fête de la musique Eu Eu 18 juin 2022 Eu seine-maritime

Eu Seine-Maritime