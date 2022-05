Feu de la Saint Jean Chiry-Ourscamp Chiry-Ourscamp Catégories d’évènement: 60138

Chiry-Ourscamp

Feu de la Saint Jean Chiry-Ourscamp, 25 juin 2022, Chiry-Ourscamp. Feu de la Saint Jean Chiry-Ourscamp

2022-06-25 – 2022-06-25

Chiry-Ourscamp 60138 Chiry-Ourscamp Feu de la Saint Jean organisé par le Comité des fêtes.

Animé par The Buddys.

Restauration et buvette sur place.

Parc municipal, dès 20h00.

23h00 Début du feu. Feu de la Saint Jean organisé par le Comité des fêtes.

Animé par The Buddys.

Restauration et buvette sur place.

Parc municipal, dès 20h00.

23h00 Début du feu. +33 6 51 66 02 62 Feu de la Saint Jean organisé par le Comité des fêtes.

Animé par The Buddys.

Restauration et buvette sur place.

Parc municipal, dès 20h00.

23h00 Début du feu. Pixabay

Chiry-Ourscamp

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: 60138, Chiry-Ourscamp Autres Lieu Chiry-Ourscamp Adresse Ville Chiry-Ourscamp lieuville Chiry-Ourscamp Departement 60138

Chiry-Ourscamp Chiry-Ourscamp 60138 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chiry-ourscamp/

Feu de la Saint Jean Chiry-Ourscamp 2022-06-25 was last modified: by Feu de la Saint Jean Chiry-Ourscamp Chiry-Ourscamp 25 juin 2022 60138 Chiry-Ourscamp

Chiry-Ourscamp 60138