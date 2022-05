Feu de la Saint Jean Cavagnac Cavagnac Catégories d’évènement: 46110

Cavagnac 46110 Cavagnac Après 2 années d’absence le traditionnel Feu de la St Jean est de retour à Cavagnac.

Les associations Cavagnac Loisirs et Les Mâles Fêteurs vous proposent le Samedi 25 Juin à partir de 16H00 des animations dans notre village :

16H00 – Tournoi de mini-golf à la plaine des jeux.

16H00 – Randonnée découverte de Cavagnac.

20H00 – Repas (sur réservation)

00H00 – On allume le feu.

Sans oublier la soirée Dansante. Donc on vous attend nombreux ! et pour ceux qui veulent réserver pour le repas il suffit d’appeler le 06.72.96.34.29 (Rudy). +33 6 72 96 34 29 st jean

