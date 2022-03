Feu de la Saint-Jean /// Brandon Loures-Barousse Loures-Barousse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Loures-Barousse Hautes-Pyrénées Loures-Barousse Qu’est-ce qu’un brandon ? Communément appelé “feu de la St Jean”, les brandons sont des troncs d’arbre préparés avec la même technique depuis des décennies. La traditionnelle fête de la Saint Jean de Loures-Barousse sera animée par les Chanteurs de Nistos;

A la tombée de la nuit mise à feu du brandon ! Organisé par le Comité des fêtes de Loures-Barousse.

