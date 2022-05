Feu de la Saint-Jean Aix-en-Provence, 23 juin 2022, Aix-en-Provence.

Feu de la Saint-Jean Aix-en-Provence

2022-06-23 – 2022-06-23

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Une flamme venue tout droit du Mont Canigou, qui passera par Arles et Saint-Cannat pour arriver jusqu’à Aix-en-Provence.

Les coureurs du Speedy Club de Provence et les cyclistes du CSPA (qui ne pourront pas faire le trajet habituel) porterons symboliquement cette flamme.

Un concert de l’Harmonie Municipale d’Aix-en-Provence l’accueillera en musique.



Comme il est de tradition, des petits fagots de bois accompagnés de vœux seront mis au feu pour faire perpétuer la magie de la Saint Jean. Et comme on est en Provence, le Santon de la Saint-Jean, spécialement conçu par le Santonnier Cavasse-Ferry, sera également en vente sur le site internet.



Présence d’un stand toute la journée aux Allées provençales, Place Villon, dressage du bûcher, animations diverses dans toute la ville (Concerts de chants, de musiques, spectacles de danses), défilé, animation folklorique provençale, embrasement du feu et grand balèti (Bal populaire provençal).

Retrouvez l’évènement Le Feu de la Saint Jean avec l’association Lei Farandoulaire Sestian. Une soirée de fête avec des animations de danses et musiques provençales pour célébrer l’arrivée de la flamme, symbole universel qui inaugure le solstice d’été

