Feu de la Saint-Jean, 24 juin 2023, Abjat-sur-Bandiat . Feu de la Saint-Jean Puyzillou Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Dordogne Concert et Feu de la Saint Jean organisés par Abjat en Fête.

