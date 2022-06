Feu de la Saint-Jean à St-Léon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère Saint-Léon-sur-Vézère Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Feu de la St Jean organisé par le Comité des Fêtes de St Léon au stade de foot à partir de 19h30 Buvette, grillades

Jeux en bois 20h30 Concert gratuit avec Bluecats 22h30 feu d’artifices Feu de la St Jean organisé par le Comité des Fêtes de St Léon au stade de foot à partir de 19h30

