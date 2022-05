Feu de la Saint Jean à Lapanouse Sévérac d’Aveyron Sévérac d'Aveyron Catégories d’évènement: Aveyron

Sévérac-d'Aveyron

Feu de la Saint Jean à Lapanouse Sévérac d’Aveyron, 24 juin 2022, Sévérac d'Aveyron. Feu de la Saint Jean à Lapanouse Sévérac d’Aveyron

2022-06-24 – 2022-06-24

Sévérac d’Aveyron Aveyron Sévérac d’Aveyron Rendez-vous à Lapanouse près de la Salle des Fêtes. Animation musicale assurée par le groupe “Ludo et les Gipsies”.

Apéro musical, tapas, feu.

Organisé par le Club Lapanouse Détente. Le Feu de la Saint Jean sera allumé à Lapanouse, comme le veut la tradition ! Rendez-vous à Lapanouse près de la Salle des Fêtes. Animation musicale assurée par le groupe “Ludo et les Gipsies”.

Apéro musical, tapas, feu.

Organisé par le Club Lapanouse Détente. Sévérac d’Aveyron

dernière mise à jour : 2022-04-29 par OFFICE DE TOURISME DE SEVERAC LE CHATEAU

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Sévérac-d'Aveyron Autres Lieu Sévérac d'Aveyron Adresse Ville Sévérac d'Aveyron lieuville Sévérac d'Aveyron

Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/severac-daveyron/

Feu de la Saint Jean à Lapanouse Sévérac d’Aveyron 2022-06-24 was last modified: by Feu de la Saint Jean à Lapanouse Sévérac d’Aveyron Sévérac d'Aveyron 24 juin 2022

Sévérac d'Aveyron