Feu de la Saint-Jean

Feu de la Saint-Jean, 14 juillet 2022, . Feu de la Saint-Jean

2022-07-14 – 2022-07-14 Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean à Geishouse. Ambiance conviviale garantie ! Une buvette, Snacks et tartes flambées vous régaleront en attendant à: 22h15 Feu d’artifice (à confirmer) 22h30 Crémation du grand sapin Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean. Ambiance conviviale garantie ! Une buvette, Snacks et tartes flambées vous régaleront en attendant à 22h15 Feu d’artifice (à confirmer) et à 22h30 Crémation du grand sapin ou d’un bûcher. +33 3 89 82 30 60 Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean à Geishouse. Ambiance conviviale garantie ! Une buvette, Snacks et tartes flambées vous régaleront en attendant à: 22h15 Feu d’artifice (à confirmer) 22h30 Crémation du grand sapin dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville