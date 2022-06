Feu de la Saint-Jean

Feu de la Saint-Jean, 25 juin 2022

Fêtez le solstice d'été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean. Ambiance conviviale garantie ! DJ, restauration, buvette, feux d'artifices et allumage des 3 bûchers.

