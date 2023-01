Feu de joie Hénanbihen Hénanbihen Hénanbihen Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Hénanbihen L’Association des Parents d’Élèves et L’Amicale Laïque de l’école d’Hénanbihen organisent un FEU DE JOIE . La collecte gratuite des sapins qui serviront à alimenter le feu sera mise en place du lundi 16 janvier au samedi 20 janvier, grâce à une remorque installée bénévolement par un papa d’élève, sur le parking de l’école publique. L’événement est ouvert à tous avec vin chaud et goûter sur place. Pour compenser l’empreinte carbone liée à la manifestation, une partie du bénéfice servira à des plantations. Le reste de l’argent récolté avec le goûter sera comme d’habitude destiné à financer les sorties des élèves. apehenanbihen@gmail.com Caserne des pompiers 6 Rue de la Roche Couverte Hénanbihen

