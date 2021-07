Vervins Vervins Aisne, Vervins Feu d’artifices, retraite aux flambeaux Vervins Vervins Catégories d’évènement: Aisne

Vervins

Feu d’artifices, retraite aux flambeaux Vervins, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Vervins. Feu d’artifices, retraite aux flambeaux 2021-07-13 – 2021-07-13

Vervins Aisne Vervins FESTIVITÉS DU 14 JUILLET MAINTENUES À VERVINS.

La municipalité a souhaité organiser comme chaque année (sauf en 2020) la traditionnelle retraite aux flambeaux comme elle maintiendra les fêtes de Sainte Anne. Pour que ces manifestations puissent se dérouler dans de bonnes conditions, le respect des gestes barrières sera nécessaire (port du masque, distanciation…). Mardi 13 juillet, 22h00 : Retraite aux flambeaux, au départ de la place Sohier, avec la Troupe Les Festy Chic. mairie@vervins.fr +33 3 23 98 00 30 FESTIVITÉS DU 14 JUILLET MAINTENUES À VERVINS.

La municipalité a souhaité organiser comme chaque année (sauf en 2020) la traditionnelle retraite aux flambeaux comme elle maintiendra les fêtes de Sainte Anne. Pour que ces manifestations puissent se dérouler dans de bonnes conditions, le respect des gestes barrières sera nécessaire (port du masque, distanciation…). Mardi 13 juillet, 22h00 : Retraite aux flambeaux, au départ de la place Sohier, avec la Troupe Les Festy Chic. Office de Tourisme du Pays de Théirache dernière mise à jour : 2021-07-07 par SIM Picardie – OT du Pays de Thiérache

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Vervins Étiquettes évènement : Autres Lieu Vervins Adresse Ville Vervins lieuville 49.83548#3.90815