Feu d’artifices Ouistreham

Ouistreham Calvados Pendant 2 semaines, la Ville de Ouistreham Riva-Bella va vivre au rythme de Noël !

Émerveillez-vous devant le feu d’artifices de Noël !

Le mercredi 22 décembre, dès 19h, une retraite aux flambeaux partira depuis la place Albert Lemarignier, en passant par la rue Gambetta et l’Avenue de la Mer, jusqu’à la plage, avec la présence exceptionnelle du Père Noël.

Le cortège sera suivi par des poneys du Centre équestre de Ouistreham Riva-Bella David Aïssa et les enfants seront déguisés sur le thème de Noël.

