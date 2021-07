Imling Imling Imling, Moselle FEU D’ARTIFICES Imling Imling Catégories d’évènement: Imling

Moselle

FEU D’ARTIFICES Imling, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Imling. FEU D’ARTIFICES 2021-07-10 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-10 23:59:00 23:59:00 rue des Pêcheurs plan d’eau

Imling Moselle Imling Feu d’artifice à Imling, organisé par l’Inter-Associations, samedi 10 juillet 2021 au plan d’eau, rue des Pêcheurs. Musique, buvette et restauration sur place. Retraite aux flambeaux vers 22h30. Feu d’artifices tiré sur le plan d’eau vers 22h45. +33 6 08 61 19 93 Libre de droits – Pixabay dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Imling, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Imling Adresse rue des Pêcheurs plan d'eau Ville Imling lieuville 48.71917#7.02323