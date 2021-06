Feu d’artifice Yzeures-sur-Creuse, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Yzeures-sur-Creuse. Feu d’artifice 2021-07-17 23:00:00 – 2021-07-17 23:30:00

Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire Yzeures-sur-Creuse Un véritable spectacle pyrotechnique suivi d’un bal populaire en extérieur. Tiré sur les bords de Creuse à la Baignade. Un véritable spectacle pyrotechnique suivi d’un bal populaire en extérieur. mairie@yzeuressurcreuse.fr +33 2 47 94 55 01 Un véritable spectacle pyrotechnique suivi d’un bal populaire en extérieur. Un véritable spectacle pyrotechnique suivi d’un bal populaire en extérieur. Tiré sur les bords de Creuse à la Baignade. Office de tourisme Loches TCL dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Yzeures-sur-Creuse Autres Lieu Yzeures-sur-Creuse Adresse Ville Yzeures-sur-Creuse lieuville 46.78557#0.87028