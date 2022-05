Feu d’artifice | Vitré Vitré Vitré Catégories d’évènement: 35500

Vitré

Feu d’artifice | Vitré Vitré, 13 juillet 2022, Vitré. Feu d’artifice | Vitré Vitré

2022-07-13 21:00:00 – 2022-07-13 00:00:00

Vitré 35500 Le feu d’artifice offert par la ville se déroulera le 13 juillet. Un concours des artificiers de l’association SVP est organisé ainsi qu’une animation musicale dès 21h.

> Gratuit https://www.mairie-vitre.com/Feu-d-artifice,7181.html?retour=-Agenda-.html Le feu d’artifice offert par la ville se déroulera le 13 juillet. Un concours des artificiers de l’association SVP est organisé ainsi qu’une animation musicale dès 21h.

> Gratuit Vitré

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 35500, Vitré Autres Lieu Vitré Adresse Ville Vitré lieuville Vitré Departement 35500

Vitré Vitré 35500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/

Feu d’artifice | Vitré Vitré 2022-07-13 was last modified: by Feu d’artifice | Vitré Vitré Vitré 13 juillet 2022 35500 vitré

Vitré 35500