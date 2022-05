Feu d’artifice Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

Feu d’artifice Villers-sur-Mer, 22 juillet 2022, Villers-sur-Mer. Feu d’artifice Villers-sur-Mer

2022-07-22 23:00:00 23:00:00 – 2022-07-22

Villers-sur-Mer Calvados Une féerie de couleurs sur la plage face au Casino.

Petits et grands pourront s’émerveiller. Une féerie de couleurs sur la plage face au Casino.

Petits et grands pourront s’émerveiller. +33 2 31 14 40 00 https://www.space-villers.fr/ Une féerie de couleurs sur la plage face au Casino.

Petits et grands pourront s’émerveiller. Villers-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-sur-Mer Autres Lieu Villers-sur-Mer Adresse Ville Villers-sur-Mer lieuville Villers-sur-Mer Departement Calvados

Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-sur-mer/

Feu d’artifice Villers-sur-Mer 2022-07-22 was last modified: by Feu d’artifice Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer 22 juillet 2022 Calvados Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer Calvados