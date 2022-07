FEU D’ARTIFICE – VIHIERS Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon

Maine-et-Loire Lys-Haut-Layon Deux concerts au programme : Pete Byrd & The Onirist.

Que vous aimiez le rock ou le folk, il y en aura pour tous les goûts !

La soirée se terminera par un feu d’artifice.

