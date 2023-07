Festivités du 14 juillet Feu d’artifice : Vieux-Port / Défilé : Réformés – Vieux-Port – Mucem Marseille 1er Arrondissement, 14 juillet 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

La Ville de Marseille vous propose son traditionnel défilé militaire et un magnifique feu d’artifice à l’occasion de la Fête Nationale..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Feu d’artifice : Vieux-Port / Défilé : Réformés – Vieux-Port – Mucem

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The City of Marseille offers you its traditional military parade and a magnificent fireworks display on the occasion of the National Holiday.

La ciudad de Marsella organiza su tradicional desfile militar y un magnífico espectáculo de fuegos artificiales para celebrar el Día de la Bastilla.

Die Stadt Marseille bietet Ihnen anlässlich des Nationalfeiertags ihre traditionelle Militärparade und ein prächtiges Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-07-10 par Ville de Marseille