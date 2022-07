Feu d’artifice Vierville-sur-Mer Vierville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Feu d’artifice Vierville-sur-Mer, 13 juillet 2022, Vierville-sur-Mer. Feu d’artifice

Ponton de Vierville-sur-Mer Vierville-sur-Mer Calvados

2022-07-13 23:15:00 23:15:00 – 2022-07-13 23:45:00 23:45:00 Vierville-sur-Mer

Calvados L’association « Les amis de la plage » propose un feu d’artifice pour célébrer la fête nationale. L’association « Les amis de la plage » propose un feu d’artifice pour célébrer la fête nationale. adlp@mailo.com +33 6 60 46 81 38 L’association « Les amis de la plage » propose un feu d’artifice pour célébrer la fête nationale. Les amis de la Plage

