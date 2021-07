Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Pont de l'Europe Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Feu d’artifice – Spectacle pyromusical Pont de l’Europe Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

MARDI 13 JUILLET 2021

### MARDI 13 JUILLET 2021 Spectacle pyromusical à 23h, Pont de l’Europe Les mairies d’Orléans, de Saint-Jean de la Ruelle et de Saint-Pryvé Saint-Mesmin sont heureuses de renouer avec leur public à l’occasion du traditionnel feu d’artifice célébrant les plaisirs retrouvés. Il sera tiré depuis le Pont de l’Europe. Une application web inédite vous est proposée cette année afin de profiter pleinement de la bande sonore du spectacle pyromusical sur votre mobile, tout en maintenant les gestes barrière. A noter que les têtes de Pont ne sont pas sonorisées.

Il est tiré depuis le Pont de l'Europe

