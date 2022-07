Feu d’artifice – Son & lumière à Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent Catégories d’évènement: Oise

2022-07-13 21:00:00 – 2022-07-13 23:45:00 Saint-Leu-d’Esserent

Oise Saint-Leu-d’Esserent Mercredi 13 Juillet, nous vous donnons rendez-vous dès 21h place de la République pour la retraite aux flambeaux avec DJ mobile.

Le départ du cortège se fera à 21h30, direction rue de la Garenne. Feu d’Artifice avec son et lumière à 23h !

Cette année, le feu d’artifice sera tiré rue de la Garenne, face à l’étang (avant la Base de loisirs).

Informations : 03 44 56 05 34 ou pole.culture@saintleudesserent.fr Ville de Saint-Leu-d’Esserent

