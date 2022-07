Feu d’artifice SOISSONS Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Feu d’artifice SOISSONS Soissons, 13 juillet 2022, Soissons. Feu d’artifice SOISSONS

2 Allée de l’Innovation Soissons Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du GrandSoissons

2022-07-13 – 2022-07-13 Soissons

Aisne Le feu d’artifice sera tiré à 23:00 au parc Gouraud en direction de Saint Jean des Vignes. Le feu d’artifice sera tiré à 23:00 au parc Gouraud en direction de Saint Jean des Vignes. +33 3 23 74 37 84 Le feu d’artifice sera tiré à 23:00 au parc Gouraud en direction de Saint Jean des Vignes. Guillaume HENOT

Soissons

dernière mise à jour : 2022-07-07 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du GrandSoissons

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Autres Lieu Soissons Adresse 2 Allée de l'Innovation Soissons Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du GrandSoissons Ville Soissons lieuville Soissons Departement Aisne

Soissons Soissons Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soissons/

Feu d’artifice SOISSONS Soissons 2022-07-13 was last modified: by Feu d’artifice SOISSONS Soissons Soissons 13 juillet 2022 2 Allée de l'Innovation Soissons Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du GrandSoissons

Soissons Aisne