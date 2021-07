Ferel Salle polyvalente Ferel, Loire-Atlantique Feu d’artifice Salle polyvalente Ferel Catégories d’évènement: Ferel

Loire-Atlantique

Feu d’artifice Salle polyvalente, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Ferel. Feu d’artifice

Salle polyvalente, le mardi 13 juillet à 23:30

Possibilité d’apporter votre pique-nique.

Public

Possibilité d’apporter votre pique-nique. Salle polyvalente 3 La Croix du Guernet 56130 Ferel Ferel Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T23:30:00 2021-07-13T09:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ferel, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle polyvalente Adresse 3 La Croix du Guernet 56130 Ferel Ville Ferel lieuville Salle polyvalente Ferel