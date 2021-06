Vienne-en-val Salle des fêtes Vienne-en-val Feu d’Artifice Salle des fêtes Vienne-en-val Catégorie d’évènement: Vienne-en-val

Feu d’Artifice Salle des fêtes, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Vienne-en-val. Feu d’Artifice

Salle des fêtes, le mardi 13 juillet à 22:45

Emerveillez-vous devant le feu d’artifice de Baule, à l’occasion de la fête nationale le 13 juillet.

Voir https://www.commune-baule.fr/

Feu d’artifice de la fête nationale Salle des fêtes Rue de l’Ancienne Gare, Vienne-en-val Vienne-en-val

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T22:45:00 2021-07-13T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Vienne-en-val Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Rue de l'Ancienne Gare, Vienne-en-val Ville Vienne-en-val lieuville Salle des fêtes Vienne-en-val