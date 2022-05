Feu d’artifice Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Catégories d’évènement: 80880

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Feu d’artifice Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, 13 juillet 2022, Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly. Feu d’artifice Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

2022-07-13 – 2022-07-13

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 21h30 : Remise des lampions

22h : Départ vers le stade

23h : Feu d’artifice au stade. 21h30 : Remise des lampions

22h : Départ vers le stade

23h : Feu d’artifice au stade. +33 3 22 60 53 55 21h30 : Remise des lampions

22h : Départ vers le stade

23h : Feu d’artifice au stade. ©Pixabay – 2022

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 80880, Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Autres Lieu Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Adresse Ville Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly lieuville Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Departement 80880

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin-la-motte-croix-au-bailly/

Feu d’artifice Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 2022-07-13 was last modified: by Feu d’artifice Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 13 juillet 2022 80880 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880