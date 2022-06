Feu d’artifice Saint-Quay-Portrieux, 7 juillet 2022, Saint-Quay-Portrieux. Feu d’artifice

Plage du Casino Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor

2022-07-07 23:30:00 – 2022-07-07 Saint-Quay-Portrieux

Le Casino de Saint-Quay-Portrieux célèbre l'été et offre son feu d'artifice aux Quinocéens et aux estivants. Tiré de la pointe de l'Isnain, visible depuis la plage. Sous réserves de conditions météos.

