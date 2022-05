Feu d’artifice Saint-Lunaire, 23 juillet 2022, Saint-Lunaire. Feu d’artifice Rue des Goélands Digue de la Grande Plage Saint-Lunaire

2022-07-23 23:00:00 – 2022-07-23 Rue des Goélands Digue de la Grande Plage

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Venez profiter du spectacle du feu d’artifice tiré depuis la Grande Plage à 23 h ! Gratuit. +33 2 99 46 30 51 Venez profiter du spectacle du feu d’artifice tiré depuis la Grande Plage à 23 h ! Gratuit. Visuel libre de droit

Rue des Goélands Digue de la Grande Plage Saint-Lunaire

dernière mise à jour : 2022-05-15 par Point Information Touristique – SAINT-LUNAIRE

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Rue des Goélands Digue de la Grande Plage Ville Saint-Lunaire lieuville Rue des Goélands Digue de la Grande Plage Saint-Lunaire Departement Ille-et-Vilaine

Feu d’artifice Saint-Lunaire 2022-07-23 was last modified: by Feu d’artifice Saint-Lunaire Saint-Lunaire 23 juillet 2022 ille-et-vilaine Saint-Lunaire

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine