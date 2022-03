Feu d’artifice Saint-Jean-de-Luz, 14 juillet 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Feu d’artifice Saint-Jean-de-Luz

2022-07-14 23:00:00 – 2022-07-14 00:00:00

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 A l’occasion de la Fête Nationale du 14 juillet, un feu d’artifice est tiré et visible depuis toute la baie de Saint-Jean-de-Luz. Nous vous conseillons d’être en place pour 23h car dans un premier temps, vous pourrez assister au feu d’artifice de Ciboure, tiré depuis le fort de Socoa de l’autre côté de la baie.

Puis dans la foulée, à quelques secondes d’intervalle, le feu d’artifice de Saint Jean de Luz débutera aux alentours de 23h15.

Nouveauté cette année, après des essais concluants réalisés en janvier dernier, ce dernier sera tiré depuis la colline de Sainte Barbe. Ce nouveau site offre un point de vue unique et exceptionnel, avec d’une part une mise en avant du site magnifique de Sainte Barbe, et d’autre part une visibilité du spectacle beaucoup plus large.

Place Louis XIV, animation musicale pour l’apéritif du midi et bal le soir avec le groupe Les Zanonymes.

