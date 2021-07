Feu d’artifice Saint-Aubin-sur-Mer, 7 août 2021, Saint-Aubin-sur-Mer. Feu d’artifice 2021-08-07 – 2021-08-07

Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime Saint-Aubin-sur-Mer Une soirée à la plage : animation musicale suivie du feu d'artifice à 23h staubinpassion@saintaubinsurmer76.fr +33 6 30 50 54 32 http://www.saintaubinsurmer76.fr/index.html dernière mise à jour : 2021-06-29 par Office de tourisme de la Côte d'Albâtre

Détails Catégories d’évènement: Saint-Aubin-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Aubin-sur-Mer Adresse Ville Saint-Aubin-sur-Mer lieuville 49.89412#0.87148