Feu d’artifice pour l’anniversaire du Débarquement Hermanville-sur-Mer, 5 juin 2022, Hermanville-sur-Mer. Feu d’artifice pour l’anniversaire du Débarquement plage à proximité de Lion Sur Mer Promenade Henri spriet Hermanville-sur-Mer

2022-06-05 23:00:00 23:00:00 – 2022-06-05 plage à proximité de Lion Sur Mer Promenade Henri spriet

Hermanville-sur-Mer Calvados Un feu d’artifice est tiré sur la plage entre Lion Sur Mer et Hermanville Sur mer. nEvènement organisé par ces deux communes afin de célébrer l’anniversaire du Débarquement. Un feu d’artifice est tiré sur la plage entre Lion Sur Mer et Hermanville Sur mer.

+33 2 31 36 18 00

