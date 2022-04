Feu d’artifice Meaulne-Vitray Meaulne-Vitray Catégories d’évènement: Allier

Meaulne-Vitray Allier La municipalité vous propose un spectacle pyrotechnique gratuit, dimanche 28 Août 2022, à partir de 22h00 sur la Place de l’Aumance. +33 4 70 06 95 34 Meaulne-Vitray

