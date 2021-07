Levet Levet Cher, Levet Feu d’artifice Levet Levet Catégories d’évènement: Cher

Levet Cher Levet Accueil à partir de 19h, distribution des lampions aux enfants à 21h pour un départ de la retraite aux flambeaux à 21h45 depuis la salle des fêtes. A 23h, lancement du feu d’artifice suivi d’un bal populaire animé par un DJ, sur le parking à côté de la salle polyvalente. Les sapeurs pompiers de Levet donne rendez-vous aux habitants et pas que, le 13 juillet à partir de 19h pour une soirée dansante, plein de festivités … buvette et restauration sur place tout au long de la soirée. +33 2 48 25 30 25 Accueil à partir de 19h, distribution des lampions aux enfants à 21h pour un départ de la retraite aux flambeaux à 21h45 depuis la salle des fêtes. A 23h, lancement du feu d’artifice suivi d’un bal populaire animé par un DJ, sur le parking à côté de la salle polyvalente. PIXABAY dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d'évènement: Cher, Levet